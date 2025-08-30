القاهرة: نقل 130 كشكا من كوبري الليمون لأماكن بديلة (صور)

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمحيط ميدان رمسيس لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بالميدان شملت موقف أحمد حلمى وكوبرى الليمون، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

نقل أكشاك الباعة من كوبري الليمون

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم نقل ما يقارب ١٣٠ كشكا، وباكية من فوق كوبرى الليمون، وإزالة كافة الإشغالات المتواجدة أعلاه، بعد نقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم اعادة ترميم كوبرى الليمون التراثى والحفاظ عليه كأحد معالم القاهرة الخديوية، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى، وهيئة السكك الحديدية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال اعادة الانضباط للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمى بشبرا وجارى إعادة تخطيطه ورفع كفاءته استعدادًا لنقل ما يقارب ١٠٠٠ سيارة ميكروباص إليه اعتبارًا من يوم الأثنين القادم من المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبرى الليمون، وبميدان رمسيس.

والسيارات التى سيتم نقلها تخدم خطوط كفر الشيخ، والمنصورة، والمحلة، والإسكندرية، وبنى سويف، والفيوم، وبنها، وسيتم نقلها إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمى الذى يبعد مسافة قصيرة جدا عن المكان غير المنظم المتواجدة به.

