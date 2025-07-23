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محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ويشدد على منع الانتظار الخاطئ (صور)

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس
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قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الغربية، كما تفقد المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال التطوير الجارية به. 

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محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، ورفع السيارات المتهالكة والإشغالات بالأحياء للحفاظ على السيولة المرورية ومتابعة مستوى النظافة. 

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشوارع، ومنع عودة الاشغالات مرة أخرى. 

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج، والتي تشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة. 

ورافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة نفق شبرا ميدان رمسيس

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