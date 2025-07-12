محافظ القاهرة يتفقد أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس (صور)

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة محيط سنترال رمسيس، حيث تواصل شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذها لتوجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد نشب حريق أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من إطفائه على الفور.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بأعمال تركيب ٤ كبائن جديدة أمام السنترال وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقى شركات المرافق عند الحفر.

لجنة هندسية ثلاثية تعاين سنترال رمسيس بعد احتراقه



عاينت اللجنة الهندسية المشكلة من محافظة القاهرة مبنى سنترال رمسيس، لاعداد تقرير فنى بالحالة الإنشائية ومدى تأثر المبنى بالحريق.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه كان تم تشكيل لجنة هندسية ثلاثية لبيان مدى تأثر مبنى السنترال من الحريق الذى نشب به.



أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المعاينة المبدئية لمبنى سنترال رمسيس أن المبنى سليم والنيران لم تؤثر على سلامته إنشائيا.

وقال محافظ القاهرة إن اللجنة الهندسية سوف تعد تقريرا فنيا بحالة المبنى إنشائيا والتوصيات المطلوب تنفيذها.

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