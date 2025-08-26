إصابة 3 سيدات وطفلة بطلق ناري في مشاجرة بالفيوم

أصيبت 3 سيدات وطفلة من إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابات إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج، تحت التحفظ من جهات التحقيق.

مشاجرة بخرابة الشيمي بالأسلحة النارية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية خرابة الشيمي بدائرة المركز، ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتطورت إلى أن أطلق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية من فرد خرطوش، أسفرت عن إصابة 3 سيدات وطفلة، وتم نقل المصابات إلى مستشفى ابشواي المركزي، تحت تحفظ جهات التحقيق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط السلاح المستخدم.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة التحفظ علي طرفي المشاجرة، وسرعة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

