إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

أصيب 8 أشخاص من الفيوم في حادثين منفصلين، وتم نقل المصابين إلى كل من مستشفى الفيوم العام، ومستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظام المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود 3 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل على طريق سيلا

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سيلا ـ الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج.

وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

