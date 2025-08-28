الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 8 أشخاص من الفيوم في حادثين منفصلين، وتم نقل المصابين إلى كل من مستشفى الفيوم العام، ومستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظام المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود  3 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل على طريق سيلا

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سيلا ـ الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج.

زراعة الفيوم تنظم يومًا إرشاديًا للتوعية بأمراض الذرة الشامية وطرق مكافحتها

برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين الجدد بالفيوم

وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل غرفة عمليات شرطة النجدة مأمور مركز شرطة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة الفيوم مستشفي التامين الصحي مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الشُّعب الإيمانية (3)

السياحة: التوصل لمكان غرق يخت السفاري وجاري إنقاذ السائحين

"تموين الفيوم" تحرر447 مخالفة في حملات تموينية علي أسواق القري والمراكز

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في الفيوم

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads