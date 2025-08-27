الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يتنافس على ضم مهاجم تشيلسي

تشيلسي
تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان أصبح أحدث المهتمين بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي كريستوفر نكونكو، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان لايبزيج قد أجرى محادثات مع تشيلسي بشأن استعادة اللاعب، في حين رفضت إدارة "البلوز" عرضا من بايرن ميونخ لاستعارته، حيث يصر النادي اللندني واللاعب على أن أي صفقة يجب أن تكون انتقالا دائما. 

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، بأن تشيلسي يقيّم نكونكو، البالغ من العمر 26 عامًا، بنحو 43 مليون جنيه إسترليني، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية كبرى.


ووفقا لمصادر الشبكة في إيطاليا، فإن إنتر ميلان أيضا أبدى اهتمامه بضم المهاجم الفرنسي هذا الصيف.

بهذا، يدخل نكونكو ضمن دائرة المنافسة بين أندية الدوري الإيطالي، حيث يسعى كل من ميلان وإنتر إلى تعزيز خطوطهما الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن رحيل نكونكو عن تشيلسي، سيعجل من ضم النادي اللندني للاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستوفر نكونكو تشيلسي لايبزيج بايرن ميونخ أليخاندرو جارناتشو الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

عرض جديد يقرب تشيلسي من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

بوروسيا دورتموند يتعاقد مع نجم تشيلسي

مهاجم من طراز فريد، أرقام البرازيلي جواو بيدرو مع تشيلسي (فيديو)

في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads