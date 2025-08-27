ميلان يتنافس على ضم مهاجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان أصبح أحدث المهتمين بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي كريستوفر نكونكو، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان لايبزيج قد أجرى محادثات مع تشيلسي بشأن استعادة اللاعب، في حين رفضت إدارة "البلوز" عرضا من بايرن ميونخ لاستعارته، حيث يصر النادي اللندني واللاعب على أن أي صفقة يجب أن تكون انتقالا دائما.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، بأن تشيلسي يقيّم نكونكو، البالغ من العمر 26 عامًا، بنحو 43 مليون جنيه إسترليني، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية كبرى.



ووفقا لمصادر الشبكة في إيطاليا، فإن إنتر ميلان أيضا أبدى اهتمامه بضم المهاجم الفرنسي هذا الصيف.

بهذا، يدخل نكونكو ضمن دائرة المنافسة بين أندية الدوري الإيطالي، حيث يسعى كل من ميلان وإنتر إلى تعزيز خطوطهما الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن رحيل نكونكو عن تشيلسي، سيعجل من ضم النادي اللندني للاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو.

