قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل بخطة تسعير شرائح الكهرباء القديمة والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024 وكان مقررا انتهاء العمل بها مع نهاية العام المالي الذي انتهى العمل به مع نهاية شهر يونيو من كل عام.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

موعد إقرار الزيادات الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء، حيث أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها على استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف وارتفاع تكلفة مهمات الكهرباء.

مراحل إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها.

شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

وأشارت المصادر إلى أن الزيادات الجديدة سيجري العمل بها خلال شهر أغسطس الجاري ويبدأ تحصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث ستتراوح الزيادة من 15 إلى 30% على الست شرائح الأولى من الاستهلاك، وستصل إلى 45% على الشريحة السابعة من الاستهلاك وهي الشريحة التي يرتفع استهلاكها عن 1000 كيلووات وهي شريحة خارج الدعم، ويتم محاسبتها بسعر 223 قرشا حاليا وهي تكلفة الإنتاج الفعلي للتيار.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من جهود الوزارة والوحدة التى تم تدشينها لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائى على الشبكة، والتى تم منحها الضبطية القضائية، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، والتوسع فى خطة تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات غير المقننة، والتى لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الإزالة، بالإضافة إلى إلغاء العمل بنظام الممارسة، واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع ضمن خطة الوزارة للتحصيل المسبق، فإن عمليات الفقد ما زالت قائمة ومرتفعة، وتعيق جهود التطوير المستهدفة داخل القطاع، مشيرا إلى أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن فى القضاء على الظاهرة بشكل كامل، ولا تزال موجودة على الشبكة.

وقالت المصادر: إن الوزارة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة اعتمادها بشكل رئيسى على واردات الغاز الطبيعى والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإنتاج الطاقات اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وذلك لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

رسوم خدمة العملاء علي شرائح الكهرباء

ورفضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة رسوم خدمة العملاء علي شرائح الكهرباء مع أخر تسعير للشرائح والتي تم بدء العمل بها اعتبارا من أغسطس 2024 ويجري العمل بها حتي الآن، ويتم خصمها من العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات الكودية أو روسم يتم أضافتها علي فواتير الاستهلاك للعدادات الميكانيكية القديمة تحت بند رسوم خدمة العملاء.

وتصل الرسوم التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لخدمة العملاء كالتالي:

الشريحة الاولي من من 0 إلى 50 كيلووات بسعر جنيه واحد

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 2 جنيه

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات بسعر 6 جنيهات

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 11 جنيها

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 15 جنيها

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 25 جنيها

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات بسعر 40 جنيها

القراءة الصفرية وذلك في حالات الشق والعقارات المغلقة بسعر 9 جنيهات.

