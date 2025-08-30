السبت 30 أغسطس 2025
أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب تغيير العدادات عند الإحلال والتجديد

عدادات الكهرباء
يفاجئ عدد من المواطنين أثناء قيامه بعمليات الإحلال والتجديد لمنازلهم، بقيام شركات توزيع الكهرباء بتغيير العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع أو تغيير العداد الخاص به، ويطالب بدفع رسوم جديدة للمقايسة والتركيب.

أسباب إعادة تغيير عدادات الكهرباء في حالات الإحلال والتجديد

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة الهدم وإعادة البناء وإن كان على نفس المساحة وتم تغيير المعالم للعقار، يعتبر العقد المبرم بين صاحب العقار وشركة الكهرباء مفسوخًا، وعليه يتم تسليم العدادات التي كانت موجودة قبل الهدم وتصفيتها وسداد جميع المستحقات السابقة.

وأوضحت الشركة، أنه بناء علي ذلك يلتزم صاحب العقار بتقديم طلب جديد لعمل المعاينة وسداد مقايسة جديدة ويتم التعامل مع العقار على انه جديد.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تفعيلها خدمة جديدة تهدف إلى رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

مميزات الكارت الجديد العدادات مسبوقة الدفع 

وأوضحت الشركة أن الكارت الجديد يتميز بسرعة عالية في نقل بيانات الشحن لعدادات الكهرباء، فضلا عن إمكانية شحنه من جميع فروع الشركة خاصة أن الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد.

وأشارت الشركة إلى أن الكارت الجديد يتمتع بتقنية NFC المتطورة، والتي تسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فضلا عن كون الكارت يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن ويعطي أمانا أعلى للبيانات، خاصة أنه مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك.

