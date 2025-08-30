السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

صرف كل أمواله من أجل فرنسا، مدرب الكاميرون يرفض ضم مهاجم ليفربول

ليفربول
ليفربول

رفض البلجيكي مارك بريس، مدرب الكاميرون، توجيه الدعوة لمهاجم ليفربول الجديد، هوجو إكيتيكي، لاعب لمنتخب "الأسود غير المروضة".

مهاجم ليفربول مرفوض من الكاميرون 

ويملك البالغ من العمر 23 سنة، الجنسية الفرنسية، إضافة إلى الجنسية الكاميرونية وقد سبق أن مثل المنتخب الفرنسي في فئتي أقل من 20 و21 سنة، دون أن يحصل على فرصة اللعب مع المنتخب الأول بقيادة ديديي ديشامب.

وعقد بريس مؤتمرا صحفيا لتقديم قائمة  الكاميرون لمواجهة إسواتيني والرأس الأخضر، في تصفيات كأس العالم 2026، وقد استغل الفرصة للحديث عن إكيتيكي.

وقال مدرب الكاميرون في تصريحاته: "لم أتواصل معه، وسأشرح السبب. لقد وضع كل أمواله في محاولة للعب مع فرنسا لكنه لم ينجح".

مضيفا: "الآن، نحن الكاميرون، أصبحنا الخيار الثاني بالنسبة له. لا أريد أن أكون الخيار الثاني. لدينا لاعبون جيدون يلعبون بقلبهم، وهذا ما أحتاجه. لا أحتاج إلى نجم يظن أنه يمكنه القدوم إلى هذا البلد أو أي بلد آخر. لا شك في أنه لاعب جيد، ولا شك في ذلك. مع كل ما ذكرته، فهو لا يستحق أن يتواجد معنا".

المنتخب الفرنسي تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم مهاجم ليفربول مدرب الكاميرون

