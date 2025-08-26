لعب 3 مباريات فقط، هوجو إيكيتيكي يحقق رقمين تاريخيين مع ليفربول

واصل الفرنسي هوجو إيكيتيكي صيد شباك منافسي ليفربول منذ انضمامه للفريق هذا الصيف، بتسجيله هدف جديد أمام نيوكاسل يونايتد، أمس الإثنين.

وسجل المهاجم الفرنسي ثاني أهداف الريدز في المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقما إيكيتيكي التاريخيين مع ليفربول

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى إحراز إيكيتيكي أسرع هدف للريدز في الشوط الثاني بالبريميرليج، منذ فبراير 2013، وذلك بعد مرور 20 ثانية على انطلاق الشوط.

كما أصبح إيكيتيكي أول لاعب لليفربول، يسجل بأول 3 مباريات له مع الفريق، منذ أن فعلها الإنجليزي دانييل ستوريدج في 2013.

وقص إيكيتيكي شريط أهدافه مع ليفربول خلال مواجهة كريستال بالاس في الدرع الخيرية، قبل أن يضيف ثاني أهدافه في الجولة الافتتاحية في البريميرليج أمام بورنموث.

