الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لعب 3 مباريات فقط، هوجو إيكيتيكي يحقق رقمين تاريخيين مع ليفربول

إيكيتيكي، فيتو
إيكيتيكي، فيتو

واصل الفرنسي هوجو إيكيتيكي صيد شباك منافسي ليفربول منذ انضمامه للفريق هذا الصيف، بتسجيله هدف جديد أمام نيوكاسل يونايتد، أمس الإثنين.

وسجل المهاجم الفرنسي ثاني أهداف الريدز في المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

رقما إيكيتيكي التاريخيين مع ليفربول

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى إحراز إيكيتيكي أسرع هدف للريدز في الشوط الثاني بالبريميرليج، منذ فبراير 2013، وذلك بعد مرور 20 ثانية على انطلاق الشوط.

كما أصبح إيكيتيكي أول لاعب لليفربول، يسجل بأول 3 مباريات له مع الفريق، منذ أن فعلها الإنجليزي دانييل ستوريدج في 2013.

وقص إيكيتيكي شريط أهدافه مع ليفربول خلال مواجهة كريستال بالاس في الدرع الخيرية، قبل أن يضيف ثاني أهدافه في الجولة الافتتاحية في البريميرليج أمام بورنموث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيوكاسل يونايتد نيوكاسل هوجو إيكيتيكي إيكيتيكي البريميرليج

مواد متعلقة

سلوت يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول بعد الفوز على نيوكاسل

ليفربول يخطف فوزا قاتلا من نيوكاسل 3-2 في الدوري الإنجليزي (صور)

ليفربول يضع نجم ريال مدريد بديلا لصفقة ألكسندر إيزاك

عرض مالي ضخم من ليفربول لضم نجم نيوكاسل عقب لقاء الليلة

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads