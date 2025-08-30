الأحد 31 أغسطس 2025
اقتصاد

البيانات المطلوبة لإتمام التحويلات الدولية في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن البيانات المطلوبة ومزايا التحويلات في الحسابات.

وقال مسؤولون بالبنك، إن ملف التحويل يتضمن ما يلي:

 

دوليًّا:

لتحويل أموالكم من حساب لحساب - فقط يتوجب عليكم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو إسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

إسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

وقال البنك إنه في ما يخص التحويلات محليًّا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.

لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.

المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية:

اسم المستفيد بالكامل.

اسم البنك المستفيد والعنوان.

كود السويفت.

رقم حساب المستفيد.

الغرض من التحويل.

لاستقبال حوالات السويفت:

يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعي المصري.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال خدمات البنك.

وأوضح البنك الزراعي أنه لإتمام عملية الاستثمار للعملاء في الأوراق المالية فإن ذلك يتم عبر قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

 

