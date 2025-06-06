مزايا خدمة التحويلات محليا ودوليا في البنك الزراعي

أوضح البنك الزراعي عدة مزايا للتحويل محليًّا ودوليًّا عبر خدمات البنك.

وقال البنك إنه في ما يخص التحويلات محليًّا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.

لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.

المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية

اسم المستفيد بالكامل.

اسم البنك المستفيد والعنوان.

كود السويفت.

رقم حساب المستفيد.

الغرض من التحويل.

لاستقبال حوالات السويفت:

يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعي المصري.

دوليًّا :

لتحويل أموالكم من حساب لحساب - فقط يتوجب عليكم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو إسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

إسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

ومن جانب آخر كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثيًا ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيدًا من صغار المربين بالشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثيًا عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة، مؤكدًا أنه خلال المرحلة الأولى تم تمويل شراء 1.484 رأس والتغذية الخاصة بها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميلًا، حيث يقوم البنك خلال المبادرة بتمويل المستفيدين من صغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية والتغذية ووحدات الحلب الآلي، بقروض ميسرة بفائدة 5 % بسيطة متناقصة، ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف.

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