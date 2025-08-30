حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي ترامب، أثارت سيدة أمريكية جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، بعد توقعها وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام، وحددت الموعد المزعوم في شهر سبتمبر المقبل، كما حددت الساعة التي زعمت أن ترامب سيموت فيها.

سيدة أمريكية تحدد موعد وفاة ترامب

فاجأت سيدة أمريكية تدعى، هاسكي ماما، العالم بموعد وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما حددت، في زعمها، الطريقة التي سيموت بها ترامب، حيث أصابت توقعات هاسكي العالم بحالة من الصدمة، وانتشر مقطع فيديو هاسكي كالنار في الهشيم.

أمريكية تتوقع موت ترامب في هذا التوقيت، فيتو

وتقول هاسكي ماما، الفلكية على منصة تيك توك، في توقعاتها المزعومة بموت ترامب: "إنها تلقت رؤية عن وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيكون موعد الوفاة في سبتمبر المقبل. وسيموت ترامب في 3 سبتمبر بنوبة قلبية".

وتابعت هاسكي: "أن ترامب سيموت 3 سبتمبر الساعة العاشرة، قد تكون في العاشرة صباحًا أو مساءً، في أي وقت قريب من ذلك، توقعاتي لا تخيب أبدًا، وسيموت بأزمة قلبية".

وقالت هاسكي: "لقد استيقظت للتو، وتأتي توقعاتي دائمًا في أحلامي، أردت أن أضعها هنا، لتكونوا أول من يسمع ذلك، قد تكون وفاة ترامب العاشرة صباحًا أو مساءً، حسب توقيتي أو توقيتكم، لا أدري".

وأضافت هاسكي: "إذا كنت قد تابعتني لفترة فسوف تعلم أن لدي العديد من التنبؤات التي تحققت بالفعل، عندما كنت في المدرسة كان الأطفال يطلقون عليّ لقب المشعوذة ميج، لكن نعم ترامب سيموت في الثالث من سبتمبر، وقد سمعتم ذلك أول مرة هنا".

توقع وفاة الرئيس الأمريكي في سبتمبر المقبل يثير جدلًا واسعًا

وأثارت مزاعم هاسكي عن موت الرئيس الأمريكي ترامب جدلًا واسعًا بين النشطاء في العالم، البعض أشار إلى أنها مجرد تنبؤات، ولا تستند لشيء علمي، في حين يشير البعض إلى أن هذه التنبؤات أو المزاعم قد تكون إشارات يطلقها البعض لتنفيذ مخطط ما، ولا أحد يعلم الحقيقة.

وعلق البلوجر الأمريكي سام ليو قائلًا: "هذه الرؤية مجرد ادعاء شخصي غير مدعوم بأدلة علمية. تنبؤات الموت مثل هذه غالبًا ما تكون غير دقيقة، ولا يمكن الاعتماد عليها. سنرى ما يحدث في 3 سبتمبر".

وقال البلوجر مُطلق الدخيل: "كذب المنجمون ولو صدقوا. آجال البشر لا يعلم بنهايتها وموتها إلا الله رب العالمين".

أما البلوجر باسكال الحوراني فقالت: "إنها الدولة العميقة قد تكون تخطط لشيء ما للتخلص من ترامب بعد أن زادت مشاكله.. والأمر يعلمه الله".

الناشط السياسي العراقي عبد الرحمن سير علق قائلًا: "قد نستيقظ قريبًا على خبر وفاة دونالد ترامب.. أو خروجه من المشهد ترامب مريض بمرض قصور القلب وحالته الصحية تتدهور بشكل مستمر، عنده كدمات منتشرة في جسمه مثل يده التي يصبغها لكي يغطي على الأعراض.. وعنده تجمع للسوائل في قدمه".

حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي ترامب

ومع انتشار شائعة وفاة الرئيس الأمريكي ترامب بالفعل، قال السياسي جمال عبد العزيز التميمي: "إشاعة قوية "وفاة ترامب"؟! "لا يوجد ما يشير إلى أن ترامب قد مات. لم يظهر علنا منذ اجتماع حكومته يوم الثلاثاء، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له. كما أنه ليس لديه أي فعاليات مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

الجلطات تظهر في يد الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

وعلق البلوجر جاسر علي: "الإشاعة عن وفاة الرئيس ترامب غير صحيحة. نفاها ترامب نفسه عبر منشور على تروث سوشيال اليوم، مؤكدًا أنه بخير. آخر ظهور علني له كان في 25 أغسطس، ولا فعاليات رسمية هذا الأسبوع".

