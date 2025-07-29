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وفاة ترامب ورحلة أيلون ماسك للمريخ، آخر تنبؤات عائلة سمبسون للرئيس الأمريكي وغريمه

توقع موت الرئيس الأمريكي
توقع موت الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

موت ترامب، تنبأ مبتكر فكرة مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "عائلة سيمبسون"، مات جرونينج، بالمستقبل بشكل متكرر من خلال تقديم توقعات جديدة عن وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستقبل الملياردير الأمريكي إيلون موسك. 

عائلة سمبسون تتوقع موت ترامب ورقص الأمريكان فرحًا

وظهر رسام الكاريكاتير والكاتب مات جرونينج، البالغ من العمر 71 عامًا، في مؤتمر سان دييجو كوميك كون، هذا الأسبوع، للترويج للموسم السابع والثلاثين القادم من عرض  مسلسل "عائلة سيمبسون".

عائلة سمبسون تتوقع موت دونالد ترامب، فيتو
عائلة سمبسون تتوقع موت دونالد ترامب، فيتو


وذكرت مجلة "فارايتي" الأمريكية، أن جرونينج قال: "إنه يعتقد أن العرض سيستمر حتى وفاة أحد الممثلين الرئيسيين"، مضيفًا "بصراحة، ظننتُ أن سننتهي عند رقم ٣٦، لكن لا نهاية تلوح في الأفق. سنواصل المسير. سنستمر حتى يموت أحدهم".

وقال مات جرونينج، وكأنه يتنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي ترامب: "عندما يموت من تعرفونه، تتوقع عائلة سيمبسون أن يكون هناك رقص في الشوارع. حتى يحظر الرئيس "فانس"، نائب ترامب، الرقص في الشوارع".

وأضاف مات جرونينج: "ستعيد أمريكا  تمثال الحرية إلى فرنسا، وتتذكر أميركا الشمالية ما تعنيه كلمة الحرية".

ترامب داخل نعشه من توقعات عائلة سمبسون، فيتو
ترامب داخل نعشه من توقعات عائلة سمبسون، فيتو

كما تنبأ مات جرونينج، من خلال مسلسل "عائلة سيمبسون" بأن الأطفال في جميع أنحاء أمريكا سيحررون آباءهم الجمهوريين من عقيدة "جعل أمريكا عظيمة مجددًا". 

أما الطريقة التي سيستخدمها الأطفال كما وصفها مات جرونينج "امسك جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، ثم انتقل إلى القائمة، ثم إلى عناصر التحكم، ثم عناصر التحكم الرأسية، وابحث عن قائمة القنوات، ثم احذف قناة "فوكس نيوز".

إيلون ماسك يذهب للمريخ ولن يعود


من بين التنبؤات الأخرى التي ذكرها مات جرونينج، هو مصير الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب وعدوه الحالي، حيث مزح الرسام مات جرونينج قائلًا: " تتوقع عائلة سيمبسون أن يكون إيلون ماسك أول رجل يهبط على المريخ. 

والمثير للدهشة أنه سيهبط اضطراريًا على المريخ، لكنه سيُرسل رسالة عبر الراديو تُخبره بأنه عالق هناك إلى الأبد. والأهم من ذلك كله، أنه سيتمكن من سماع الهتافات طوال الطريق".

<strong>أيلون ماسك لن يعود من المريخ، فيتو</strong>
إيلون ماسك لن يعود من المريخ، فيتو


وفي نفس الحدث، كشف مسلسل The Simpsons"" عن الضيوف المشاهير الذين سيظهرون في الموسم المقبل، بما في ذلك لم شمل الأب والابن، حيث سيضم العرض أصوات كيران كولكين، وجلين هويرتون، وألبرت بروكس، وكول إسكولا، وداني بودي، وآدم بالي، وبريندان ودومينال جليسون.

في الشهر الماضي، أصدر المنتج التنفيذي لمسلسل The Simpsons، مات سلمان، بيانًا بعد أن أبدى المعجبون صدمتهم إزاء وفاة مارج سيمبسون.

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