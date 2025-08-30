ارتفاع غير مسبوق في الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا رغم إجراءات ترامب المشددة

أفادت "نيويورك بوست" بزيادة ملحوظة في حالات العبور غير الشرعي للحدود الأمريكية المكسيكية وتسجيل أكثر من 7200 حالة خلال الشهر الحالي، بارتفاع قدره 57% مقارنة بيوليو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الحدود لاحظت تزايدا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية والميول العنيفة، مما يشكل تحديا أمنيا متصاعدا.

جاء هذا التصعيد رغم الإجراءات المشددة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت طلاء الجدار الحدودي باللون الأسود مؤخرا، وتنفيذ وعوده ببدء عمليات ترحيل واسعة النطاق.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن خلال يوم تنصيبه حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، وتعهد بمنع الهجرة غير الشرعية فورا، لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى استمرار التحديات على أرض الواقع.

