المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة عامل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بسرقة عامل وحيازة سلاح أبيض بمنطقة حلوان.

وأسندت النيابة العامة الي المتهمين تهم سرقة المجنى عليه بالإكراه، بالاستيلاء على حافظة نقوده ومتعلقاته أثناء سيره فى الطريق العام، بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وفرا هاربين، كما حازا سلاحا أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من عامل يفيد بتعرضه للسرقة من قبل شخصين، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبمواجهتها اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

