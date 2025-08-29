تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بمنشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وذلك بعد أن نفذوا 6 عمليات بـ منطقة منشأة ناصر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

سرقة السيارات بمنشأة ناصر

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئي النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه".

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.