حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بمنشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وذلك بعد أن نفذوا 6 عمليات بـ منطقة منشأة ناصر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

سرقة السيارات بمنشأة ناصر 

 وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئي النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه".

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

