السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمين الأعلى للجامعات يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة (صور)

أمين الأعلى للجامعات
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت

 استقبل الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بمقر أمانة المجلس، الدكتور خالد عبد العزيز المحارب-  رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والكويتية.

أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، وحرص الجانبين على دعم الطلاب الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتوفير جميع التسهيلات التي تضمن لهم بيئة تعليمية متميزة.

 

تعاون مستقبلي في البحث العلمي بين مصر والكويت

كما استعرض الطرفان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بما يسهم في خدمة قضايا التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين الشقيقين.

أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت
أمين الأعلى للجامعات ورئيس المكتب الثقافي للكويت

  وفي لفتة رمزية، قام أمين عام المجلس بتسليم الطابع البريدي الصادر بمناسبة اليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات إلى رئيس المكتب الثقافي الكويتي، والذي بدوره أهدى له درعًا تذكاريًا تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت دولة الكويت

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات يبحث وضع لائحة موحدة لمراكز الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري

الكويت تدين سياسة التجويع والتهجير لـ الاحتلال في قطاع غزة

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج برنامج منح الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة"

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads