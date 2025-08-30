أمين الأعلى للجامعات يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة (صور)

استقبل الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بمقر أمانة المجلس، الدكتور خالد عبد العزيز المحارب- رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والكويتية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، وحرص الجانبين على دعم الطلاب الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتوفير جميع التسهيلات التي تضمن لهم بيئة تعليمية متميزة.

تعاون مستقبلي في البحث العلمي بين مصر والكويت

كما استعرض الطرفان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بما يسهم في خدمة قضايا التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين الشقيقين.

وفي لفتة رمزية، قام أمين عام المجلس بتسليم الطابع البريدي الصادر بمناسبة اليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات إلى رئيس المكتب الثقافي الكويتي، والذي بدوره أهدى له درعًا تذكاريًا تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

