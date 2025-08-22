الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكويت تدين سياسة التجويع والتهجير لـ الاحتلال في قطاع غزة

علم الكويت،فيتو
علم الكويت،فيتو

دانت الخارجية الكويتية، مساء اليوم الجمعة، بشدة سياسة التجويع والقمع والتهجير التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

وكانت أعربت  وزارة الخارجية السعودية من جانبها مساء اليوم الجمعة، عن قلق المملكة البالغ، في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة، وإدانتها لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة تؤكد أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

إعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط.

وتفصيلا، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الجمعة أن المجاعة في غزة ينبغي أن "تؤرقنا جميعا"، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة "بشكل ممنهج" من إدخال المساعدات الغذائية.

وصرّح فليتشر في إحاطة إعلامية في جنيف "هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنّى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدّس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل"، معتبرا أن هذه المجاعة "ينبغي أن تؤرقنا جميعا".

وأضاف "إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعنا نشعر بهذا بشكل من الأشكال".

المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة قد تمثل جريمة حرب هي القتل العمد".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا".

وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقره في روما أن محافظة غزة - مدينة غزة - التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة، تشهد مجاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية السعودية الخارجية الكويتية الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الاسرائيلي جرائم الاحتلال

مواد متعلقة

برنامج الأغذية العالمي: إعلان المجاعة في غزة مهم ونحتاج مزيدا من الجهد

مدير الفاو: نحن الآن أمام أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة

استشهاد 60 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة لـ 273 شهيدا بينهم 112 طفلا

الأكثر قراءة

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

حكم تأخير صرف الزكاة لتوزيعها على مدار العام

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads