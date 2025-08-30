موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ريال مايوركا على ملعبه "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025-2026 “ الليجا”.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

تذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports 1.

ويسعى ريال مدريد بقيادة المدرب تشابي ألونسو لتحقيق ثالث انتصاراته على التوالي، والحصول على ثلاث نقاط إضافية، بينما يرغب ريال مايوركا في خطف نتيجة إيجابية.



وكان نادي ريال مدريد افتتح موسمه في الليجا بالفوز على أوساسونا بهدف نظيف في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تغلب على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة.

بينما خسر ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ضد برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعبه، وتعادل مع سيلتا فيجو في الجولة الثانية بهدف لمثله.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونيو – سيرجيو ميستري.



خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فيران جارسيا – أنطونيو روديجير – دين هويسن.



خط الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تياجو بيتارتش.



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.

حكم مباراة ريال مدريد ومايوركا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز سيتولى إدارة مواجهة ريال مدريد ومايوركا، بينما سيكون خوان لويس بوليدو سانتانا مسؤولا عن تقنية الفيديو VAR.

