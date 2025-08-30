منتخب مصر للسباحة يرفع رصيده إلى 82 ميدالية في البطولة العربية بالمغرب

أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني للمنتخب المصري في البطولة العربية للرياضات المائية في نسختها الرابعة، والمقامة حاليًّا في المغرب خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبل.

وحقق المنتخب المصري في اليوم الثاني 42 ميدالية متنوعة بواقع 24 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية.

وبذلك ترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري في البطولة إلى 82 ميدالية متنوعة بواقع 44 ميدالية ذهبية و24 ميدالية فضية و14 ميدالية برونزية.

وقد جاءت نتائج اليوم الثاني للمنتخب على النحو الآتي:

في الفترة الصباحية (تم حصد 17 ميدالية متنوعة) كالتالي:

في منافسات الناشئين تحت 14 عامًا، حصل مروان محمود على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة، وعلى مستوى البنات في نفس المرحلة، حققت هاجر أحمد الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة بينما حصلت ليلة حسين على برونزية السباق ذاته.

وفي مرحلة 15-16 عامًا للناشئين، حصد زياد العشري الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة بينما توج زين أكرم بالميدالية الفضية في السباق ذاته، وحصل عمر أحمد على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر متنوع، بينما حقق طارق الشاعر فضية نفس السباق.

بينما في مرحلة 15-16 عامًا ناشئات، توجت يسر محمد بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة، بينما أحرزت سلمى أحمد فضية نفس السباق، وحصدت دارين عادل ذهبية سباق 400 متر متنوع.

وفي مرحلة 17-18 عامًا ناشئين، حصل محمد أيمن على الميدالية الذهبية في سباق 108 متر حرة ليحصد زميله مهند ياسر على فضية نفس السباق، بينما حقق فاروق الجديلي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر متنوع لينال سالم أحمد فضية السباق ذاته.

وفي نفس المرحلة ناشئات، حققت حلا عمر الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة لتتوج لارا علوان بفضية نفس السباق، بينما حصلت مريم بكر على برونزية سباق 400 متر متنوع.

أما في الفترة المسائية (تم تحقيق 25 ميدالية متنوعة) كالتالي:

في مرحلة تحت 14 عامًا للناشئين، حقق مازن كريم الميدالية الذهبية في سباق 200 متر فراشة ليحرز عمر سمير برونزية نفس السباق، بينما حصل مازن كريم على ذهبية سباق 50 متر ظهر ليحصد حسين محمد فضية السباق ذاته، وتوج منتخب مصر الذي مثله كلًا من يحيى وليد، طارق حسام، عمر سمير، ومروان رياض بالميدالية الذهبية في سباق تتابع 4*100 متر حرة.

وفي مرحلة تحت 14 عامًا ناشئات، حصلت جنا عثمان على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر فراشة، بينما توجت جودي أحمد ببرونزية 50 متر ظهر، وحصد منتخب مصر الذي مثله كلًا من لي لي نجم، ليلة حسين، ماريال هاني، وهاجر ياسر الميدالية الذهبية في سباق تتابع 4*100 متر حرة.

بينما في منافسات 15-16 سنة ناشئين، أحرز زين هشام الميدالية الذهبية في سباق 200 متر فراشة بينما نال معاذ حسام فضية نفس السباق، وتوج زياد العشري بذهبية سباق 50 متر ظهر، ليحصد أنس محمد فضية نفس السباق، وحصل منتخب مصر الذي مثله كلًا من زين أكرم، يوسف شعبان، أنس سعد، وزياد عشري على الميدالية الذهبية في سباق تتابع 4*100 متر حرة.

وفي نفس المرحلة ناشئات، حصدت جاسمين وليد الميدالية الذهبية في سباق 50 متر ظهر بينما توجت لمار محمد بالميدالية البرونزية في نفس السباق، وحصل منتخب مصر الذي مثله كلًا من سلمى عبد الوهاب، لمار محمد، جاسمين وليد، ويسر إسماعيل على ذهبية سباق تتابع 4*100 متر حرة.

وفي مرحلة 17-18 سنة ناشئين، حقق محمد سالم الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة، بينما حصل عبد الرحمن فرج على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر ظهر ليحصد مروان علي فضية السباق ذاته، بينما توج منتخب مصر الذي مثله كلًا من محمد ياسر، عبد الرحمن عمرو، حمزة المغربي، ومحمد أيمن على ذهبية سباق تتابع 4*100 متر حرة.

وفي مرحلة 17-18 سنة ناشئات، نالت حلا نعنوش الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة بينما حصلت مريم بكر على برونزية السباق ذاته، وتوجت مريم عبد الغفار بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر ظهر، كما حصدت حلا عمر ذهبية سباق 50 متر ظهر أيضا، وأحرز منتخب مصر المكون من لوجين عمرو، مريم عبد الغفار، حلا عمرو، ولارا علوان الميدالية الذهبية في سباق تتابع 4*100 متر حرة.

ويترأس بعثة كرة الماء نادر محمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، بينما يترأس إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بعثة السباحة.

