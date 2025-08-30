حكام مباريات الأحد في الدوري المصري، أبرزها وادي دجلة والزمالك

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات غدًا الأحد في منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).. ويعد أبرزها لقاء وادي دجلة والزمالك.

مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

حكام لقاء وادي دجلة والزمالك، فيتو

مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

حكام لقاء مودرن سبورت ضد حرس الحدود، فيتو

مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية

حكام لقاء المصري وكهرباء الإسماعيلية، فيتو

مباراة سموحة ضد بتروجيت

حكام مباراة سموحة ضد بتروجيت، فيتو

أوسكار يعاقب حكما مباراة الزمالك وفاركو

قرر الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، معاقبة محمود ناصف حكم مباراة الزمالك وفاركو، ومحمود الدسوقي حكم تقنية الفيديو في المباراة نفسها، بسبب عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك، بعد تعرضه لتدخل عنيف من قبل محمد سعيد “شيكا” حارس مرمى فاركو

أوسكار يشرح الخطأ التحكيمي بمباراة الزمالك وفاركو

وعلمت فيتو، أن أوسكار رويز شرح الخطأ لحكم المباراة محمود ناصف وزميله حكم الفيديو محمود الدسوقي، خلال محاضرة تحليل أداء حكام مباريات الجولة الرابعة، التي أقيمت أمس بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب انتهاء المحاضرة، أبلغ مسئولو لجنة الحكام الثنائي ناصف والدسوقي أنهما موقوفان بقرار من رئيس اللجنة أوسكار رويز، خاصة أن حكم الساحة لم يقم باحتساب ركلة الجزاء لصالح شيكو بانزا، أما حكم الفيديو فلم يستدعه لمشاهدة اللعبة على شاشة الـ"VAR"، ما يستوجب معاقبتهما، فيما لم تكشف لجنة الحكام عن فترة إيقاف الثنائي.

الزمالك يتخطى فاركو بهدف

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل، سجله شيكو بانزا في شوط المباراة الثاني، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.