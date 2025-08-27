على طريقة فينيسيوس ودياز، لقطة خرافية لشيكو بانزا في مباراة الزمالك وفاركو (فيديو)

بلقطة خرافية على طريقة النجوم الكبار، خطف الأنجولي شيكو بانزا الأضواء بعد إحرازه هدف فوز الزمالك في لقاء فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

واللقطة الخرافية التي أبهر بها اللاعب الأنجولي جماهير الزمالك حين سجل الهدف في الدقيقة 48 في شباك فاركو بعدما حول كرة عرضية من الفلسطيني عدي الدباغ بتسديدة في مرمى الضيوف.



وأظهرت اللقطة التي رصدها من عدة زوايا تسجيل شيكو بانزا الهدف وهو ينظر بعيدًا عن مرمى فاركو في لقطة استعراضية غير معتادة في الدوري المصري.

مدرسة الفن والهندسة تفتح فصولها ✔️



شيكو بانزا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى فاركو ⚽️🏹 pic.twitter.com/Fqx2EvFRjZ — ON Sport (@ONTimeSports) August 26, 2025



نتيجة مباراة الزمالك وفاركو

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.

وحصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.



لقطة خرافية على طريقة النجوم الكبار

وهذه اللقطة أعادت إلى الأذهان أهدافًا خالدة في الذاكرة لنجوم كبار عالميًّا حيث تمكنوا من إحراز أهداف بهذه الطريقة الاستعراضية الرائعة التي خطفت الأضواء في ملاعب الساحرة المستديرة.



ومن ضمن هؤلاء النجوم اللاعب الكرواتي أندري كراماريتش الذي أحرز هدفًا من ضربة جزاء لصالح فريقه السابق هوفنهايم أمام بروسيا دورتموند عام 2020.



واشهر لقطات الأهداف الاستعراضية كانت من نصيب اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أحرز هدفًا لصالح ريال مدريد في نوفمبر 2024 أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.



وركض فينيسيوس في هجمة مرتدة نفذها حارس مرمى ريال مدريد بتمرير الكرة إلى النجم البرازيلي الذي راوغ ببراعة ثم أودع الكرة الشباك وهو ينظر بعيدًا عن المرمى.



ونفس الأمر تكرر من اللاعب الكولومبي لويس دياز مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز السابق والذي لعب أيضًا للأهلي السعودي.





