لمتابعة الأداء، محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً مع رؤساء قرى الداخلة

الوادي الجديد، ڤيتو
ترأس اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً موسعًا مع رؤساء قرى مركز الداخلة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بعدد من التكليفات تضمنت: مواصلة تحصيل رسوم الحاصلات الزراعية مع تخصيص مكافأة تحفيزية تصل إلى 25% للقرية الأكثر التزامًا وتوجيه المكافأة لدعم مشروعات البنية التحتية للقرية؛ ودراسة تنفيذ مبادرة للتخلص من مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية عبر توفير نموذج موحد (مفرمة) بكل قرية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويقلل من اندلاع الحرائق.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بحصر الحالات الأولى بالرعاية بكل قرية، وتوفير الدعم اللازم لها من خلال المشروعات الصغيرة والقروض الميسرة، بما يضمن تمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية بالمساجد لحث المواطنين على المشاركة في قوافل دعم الأشقاء في غزة، بما يعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

