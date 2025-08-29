السبت 30 أغسطس 2025
محمد صلاح: آرسنال الأقرب لحصد الدوري الإنجليزي لهذا السبب

محمد صلاح
محمد صلاح

يرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول، أن أرسنال هو المرشح الأوفر لحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نظرا لاستقرار تشكيلته الفريقية ومدربه ميكيل أرتيتا، الذي يقود الفريق منذ فترة طويلة.

تصريحات محمد صلاح 

 وأضاف صلاح في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي دائما ما يكون مرشحا قويا للفوز باللقب بفضل المدرب بيب جوارديولا، لكن ارسنال يبدو الأقرب بسبب تماسك فريقه.

وأشار صلاح إلى أن دوافعه في الموسم الحالي مختلفة، حيث يركز على تحقيق الألقاب الجماعية وإعطاء الفرص للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة وزرع عقلية الفوز في أذهانهم.

وأكد صلاح أن المدرب سلوت يعطيه الحرية للتعبير عن آرائه بشأن الفريق والتحسينات المطلوبة.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد.

ads