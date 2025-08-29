توتنهام يعلن رسميا ضم ساحر هولندا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير التعاقد مع الهولندي الدولي تشافي سيمونز من نادي آر بي لايبزيج الهولندي وفي انتظار الحصول على الموافقات الدولية وتصريح العمل.

سيمونز ينضم لتوتنهام

اللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا وقع عقدًا طويل الأمد مع توتنهام وسيرتدي القميص رقم 7.

قال اللاعب لموقع توتنهام: "أنا سعيد جدًا ولا أستطيع الانتظار للبدء. لقد كنت أحلم بهذا لفترة طويلة. إنه نادٍ عظيم، وعندما التقيت بالمدرب الرئيسي، عرفت على الفور أن هذا هو المكان المناسب لي.

وتابع: سأجلب الإبداع إلى الفريق، ولكن أيضًا العمل الجاد والانضباط. أريد أن أفعل كل ما في وسعي للفوز، من أجل الفريق ومن أجل الجماهير".

