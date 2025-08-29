السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام يعلن رسميا ضم ساحر هولندا

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير التعاقد مع الهولندي الدولي تشافي سيمونز من نادي آر بي لايبزيج الهولندي وفي انتظار الحصول على الموافقات الدولية وتصريح العمل.

سيمونز ينضم لتوتنهام 

 اللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا وقع عقدًا طويل الأمد مع توتنهام وسيرتدي القميص رقم 7.

قال اللاعب لموقع توتنهام: "أنا سعيد جدًا ولا أستطيع الانتظار للبدء. لقد كنت أحلم بهذا لفترة طويلة. إنه نادٍ عظيم، وعندما التقيت بالمدرب الرئيسي، عرفت على الفور أن هذا هو المكان المناسب لي.

وتابع: سأجلب الإبداع إلى الفريق، ولكن أيضًا العمل الجاد والانضباط. أريد أن أفعل كل ما في وسعي للفوز، من أجل الفريق ومن أجل الجماهير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القميص رقم 7 توتنهام هوتسبير تشافي سيمونز نادي توتنهام سيمونز هولندي توتنهام

مواد متعلقة

بقيادة محمد عبد المنعم، تعرف على مواجهات نيس الفرنسي بالدوري الأوروبي

رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في معسكر سبتمبر

قرعة الدوري الأوروبي، تعرف على مباريات روما بدور المجموعات

نجم توتنهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads