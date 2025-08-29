السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم ليفربول عن مواجهة آرسنال: نأمل ألا تكون درامية مثل آخر مباراتين

صلاح مع لاعبي ليفربول،
صلاح مع لاعبي ليفربول، فيتو

تحدث كودي جاكبو، لاعب ليفربول عن مباراة الفريق القادمة ضد أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن المباراة دائمًا ما تكون كبيرة ويتطلع إليها الجميع. 

تصريحات جاكبو

وقال كودي جاكبو لموقع ليفربول: "علينا أن نذهب بكل قوة ونُظهر أننا الأبطال المدافعون عن لقب الدوري، أعتقد أن المباراة ضد أرسنال دائمًا ما تكون كبيرة، وأعتقد أن الجميع يتطلع إلى هذه المباراة، من الجيد دائمًا اللعب ضدهم ونأمل أن نحقق الفوز

وأضاف: "مع اقتراب المباراة، يمكننا أن نظهر ما نريده هذا الموسم وعلينا أن نسعى للفوز مرة أخرى، وأن نلعب مباراة جيدة ونأمل ألا تكون درامية كما كانت في آخر مباراتين!".

وعن اللعب في أنفيلد قال: “أعتقد أن الجميع يعرف مدى الفرق الذي يمكن أن يصنعه جمهورنا، أعتقد أنهم أثبتوا ذلك للجميع في الكثير من المرات على مر السنين”.

وختم: أحيانًا نشعر وكأن لدينا لاعبًا إضافيًا في الملعب عندما يكونون في قمة حماسهم وشغفهم.

الدوري الانجليزي ليفربول لقب الدوري نجم ليفربول لاعب ليفربول كودي جاكبو

