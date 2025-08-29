تكريم 600 من حافظي القرآن الكريم في قرية أبو بشت بالمنيا (صور)

شهدت قرية أبو بشت غرب التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

مسيرة بالمصاحف لـ حافظي القرآن الكريم كاملًا في قرية أبو بشت بمركز مغاغة بالمنيا، فيتو

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلتها كلمات من الحضور، حيث تم تكريم 600 حافظ وحافظة من حفظة القرآن الكريم من الذكور والإناث ممن أتموا حفظ القرآن كاملًا أو بعض أجزائه، كما تم إهداء 3 رحلات عمرة لبعض المتفوقين.

مسيرة بالمصاحف لـ حافظي القرآن الكريم كاملًافي قرية أبو بشت بمركز مغاغة بالمنيا، فيتو

قال الشيخ عبد الله محمد مدير جمعية التنمية إن المسابقة أقيمت على مدار شهرين متتالين، وشارك فيها 1100 من حفظة القرآن الكريم بالقرية.

مسيرة بالمصاحف لـ حافظي القرآن الكريم كاملًافي قرية أبو بشت بمركز مغاغة بالمنيا

من بينهم 78 ممن أتموا حفظ الثلاثين جزءًا كاملًا وتفوقوا في حفظه وحصولهم على المراكز الأولى خلال المسابقة.

مسيرة بالمصاحف لـ حافظي القرآن الكريم كاملًافي قرية أبو بشت بمركز مغاغة بالمنيا

سادت حالة من السعادة على وجوه الأطفال المكرمين الذين ارتدوا الزي الأبيض، حيث حضر أولياء الأمور برفقتهم أثناء التكريم.

مسيرة بالمصاحف لـ حافظي القرآن الكريم كاملًافي قرية أبو بشت بمركز مغاغة بالمنيا، فيتو

وامتلأت ساحات الحفل بالمواطنين من أهالي القرية احتفالًا بأبنائهم من حاملي كتاب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.