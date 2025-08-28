الخميس 28 أغسطس 2025
اندلاع حريق داخل شقة سكنية في المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب داخل احدي الشقق السكنية في المنيا

نشب حريق مفاجئ داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة السوق بمدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا منذ قليل، دون خسائر بشرية.

السيطرة على حريق نشب داخل شقة في المنيا 

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغا يفيد بإندلاع حريق مفاجئ داخل شقه بعقار سكني بمنطقة شارع السوق بمدينة الفكرية التابعة لمركز أبوقرقاص، وفور تلقي البلاغ هرعت قوات مركز شرطة أبوقرقاص بصحبة عدد من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع إمتدادة للمناطق المجاورة.

مركز شرطة أبوقرقاص

وشارك العديد من الأهالي قوات الدفاع المدني في جهود إطفاء الحريق، فيما قام البعض بالصعود لشرفة العقار لإخلائه وإنقاذ محتوياته من الحريق.

ولم يسجل الحريق حتى الآن أية إصابات بشرية، في ظل وجود بعض التلفيات الناتجة عن الحريق.

