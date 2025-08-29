أصيب 6 عمال بتسمم إثر تناول عنب مرشوش بالمبيد الحشري داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات بالتسمم إثر تناول عنب به مبيد حشري بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسمم عدد من العمال بمزرعة نتيجة تناول عنب مرشوش بمبيد حشري في مزرعة في الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا جنوب محافظة المنيا.

عنب مرشوش بمبيد حشري

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 عمال بأعراض التسمم وهم: زياد محمد مختار أبو العلا، 17 عاما، هبه سالم عبدالصمد، 26 عاما، فتحيه محمد عبدالرازق، 31 عاما، حسام صلاح ابوالعلا، 30 عاما، ندي خلف مهني، 17 سنة، علاء مختار أبوالعلا، 30 عاما، مقيمين جميعا بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

