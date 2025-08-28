الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالمنيا

مستشفى ملوي التخصصي
مستشفى ملوي التخصصي

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 8 مصابين.

أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بالمنيا

وضمت قائمة المصابين كل: من نادية محمد ربيع همام، 26 عام، من المحرص بمركز ملوي، أسماء محمد ربيع، 29 عام، المحرص، طوبه محمد محمود، 28 عاما، أتيليدم بمركز أبو قرقاص، عبد الرحمن كريم محمد، 4 أعوام، أتيليدم، محمد شحاتة علي، 65 عاما، أتيليدم، نجاح عبد الجواد توفيق، 58 عاما، من القليوبية، مروة محفوظ عبد الحميد، 30 عاما، ملوي، آدم محمد ماهر، 9 أعوام، ملوي، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي في المنيا 

وكانت  الأجهزة الأمنية، قد تلقت  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية بني حافظ التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا. 

 قرية بني حافظ بملوي 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

