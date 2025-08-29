محافظة الإسكندرية تعلن غلق شارع 45 لمدة أسبوعين لهذا السبب

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، غلق شارع ٤٥ للقادم من مصطفى كامل حتى شارع ٣٠ بداية من اليوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ ولمدة أسبوعين؛ وذلك استكمالًا لنهو أعمال كوبري السادات.

وأضافت المحافظة فى بيان لها، أن هذا يأتي نظرًا لاستكمال أعمال المرافق والرصف للحارة السطحية لكوبري السادات الأمر الذي يتطلب غلقا كاملا لشارع ٤٥ من جهة مصطفى كامل.

وقد تم تحديد مسارات بديلة تجاه شارع ٤٥ للقادم من مناطق الملاحة يتجه إلى شارع عشرين من شارع مصطفي كامل ثم شارع ٣٠ اتجاه شارع ٤٥.

والقادم من الساعة أو شارع المستجد الفلكي يسلك نفق محمد نجيب اتجاه شارع جمال عبد الناصر أو طريق الجيش اتجاه شارع ٤٥.

وذلك للحد من التكدسات المرورية بمناطق الأعمال، وهذا وقد تم وضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة بنطاق منطقة الغلق مع توفير الانارة اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة السادة المواطنين.

