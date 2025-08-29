بتكلفة 311 مليون جنيه، الانتهاء من تنفيذ كوبري "دسونس أم دينار" بالبحيرة

انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ مشروع كوبري "دسونس أم دينار" بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 311 مليون جنيه.

مستويات الأمان والسلامة

ويمتد الكوبري بطول 680 مترًا (305 أمتار لجسم الكوبري + 375 مترًا منازل ومطالع)، كما يشمل تغطية ترعة دنشال عبر إنشاء هيكل نفقي لعبور المياه، بما يتيح توسعة الطريق وتحقيق سيولة مرورية أكبر. ويسهم المشروع في رفع كفاءة الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية)، وتحسين انسياب الحركة المرورية عند مدخل قرية "دسونس أم دينار"، فضلًا عن تعزيز مستويات الأمان والسلامة وتقليل الاختناقات والتقاطعات على هذا الطريق الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار الدور الوطني لشركات الوزارة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية تساهم في تحسين جودة الحياة ودعم البنية الأساسية في مختلف المحافظات، مشددًا على استمرار الجهود لتعظيم الاستفادة من قدرات الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة.

