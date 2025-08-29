السبت 30 أغسطس 2025
المتحف القومي للحضارة يعتمد أسعار جديدة للزيارة والحصول على سماعات الشرح

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية
أعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عن تطبيق أسعار جديدة لزيارة قاعات المتحف.

أسعار تذاكر زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 

وأوضحت غرفة شركات السياحة في خطابها الدوري الي الشركات أنه ورد إليهم من الاتحاد المصري للغرف السياحية ما يفيد بأن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية بجلسته الـ 25 والتي عقدت في الـ 29 من يوليو الماضي لمناقشة زيادة أسعار تذاكر دخول القاعات الأثرية والفتح الخاص لقاعات العرض المركزية بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
 

ووافقت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على زيادة أسعار الفتح الخاص لقاعات العرض المركزية بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك أسعار تذاكر دخول الجراج الخاص بالمتحف وتذاكر سماعات الشرح داخل قاعات العرض المركزية على أن تكون کالآتي: 

  • الفتح الخاص لقاعة العرض المركزية بعد مواعيد العمل الرسمية بمبلغ 50 ألف جنيه لعدد 50 فردا وفي حالة زيادة العدد عن 50 فردا يتم مضاعفة السعر.
  • سعر تذكرة دخول الأتوبيس 100 جنيه بدلًا من 70 جنيها.
  • سماعات الشرح داخل قاعة العرض المركزية وقاعة النسيج بمبلغ 50 جنيها بدلًا من 40 جنيها.
  • سماعات الشرح داخل قاعة المومياوات الملكية للأجنبي بمبلغ 150 جنيها بدلًا من 100 جنيه.

