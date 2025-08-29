الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل مباراة الدوري الممتاز

مباراة سابقة بين
مباراة سابقة بين الزمالك ووادي دجلة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل، الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل مباراة الأحد في الدوري الممتاز:

تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة 

تواجه الزمالك ووادي دجلة في 22 مباراة سابقة بجميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 13 مباراة، فيما حسم التعادل 9 مباريات. 

ولم يستطع وادي دجلة تحقيق أي فوز أمام الزمالك على مر التاريخ. 

وسجل لاعبو الزمالك 39 هدفا، فيما سجل وادي دجلة 17 هدفا. 

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

 تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

الزمالك 
الزمالك 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الخميس.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

الجريدة الرسمية
