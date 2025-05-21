بعد انتقاد الرئيس لزيادة استيراد ألبان الأطفال، قائمة بأغلى أسعار الألبان الصناعية

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كثرة الاعتماد على الاستيراد في ألبان الأطفال الصناعية وعدم زيادة الإنتاج المحلي من ألبان الأطفال وذلك خلال فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة.

وشهدت منظومة ألبان الأطفال الصناعية خلال الأعوام الأخيرة ارتفاع في أسعارها نظرا لأنها يتم استيرادها من الخارج وتعتمد على الدولار فضلا عن عدم وجود تسعير جبري لها وتخضع للتسعير الحر.

وترصد فيتو قائمة بأهم أسعار ألبان الأطفال في الصيدليات.

وقال الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية أن أغلب البان الأطفال يتم استيرادها من الخارج مشيرا الي وجود مصنع لإنتاج الألبان الا انه لا ينتج كل أنواع الألبان الصناعية وليس بالكميات التي يحتاج إليها السوق.

وأشار ل" فيتو" الي ان الألبان الصناعية تنقسم لعدة أنواع منها البان يحصل عليها المولود فور ولادته بديلة لبن الأم في الحالات التي يحتاج الطفل فيها الي البان صناعية والبان اخري بعد إكمال ٦ شهور والبان علاجية للأطفال المصابين بحساسية الألبان مشيرا إلى أن بعض الأصناف العلاجية يصل سعرها الي ١٠٠٠ جنيها للعبوة

قائمة بأسعار البان الأطفال الصناعية

وفي رصد لأبرز أصناف الألبان:

١- نستوجين ١ و٢ ٢٥٥ جنيها

٢- هيرو بيبي دايجيست ٣٤٤ جنيها

٣- هيرو بيبي وان نيوتراديفنس بسعر ٣٢٩ جنيها

٤- هيرو بيبي اتش ار بسعر ٣٥٩ جنيها

٥- هيرو بيبي وان ٢٥٦ جنيها

٦- هيرو بيبي ha ٣٥٩ جنيها

٧- هيرو بيبي وان نيوتراسينس بسعر ٣٦١ جنيها

٨- هيرو بيبي ٣ نيوتراسينس ٣٦١ جنيها

٩- هيرو بيبي نيوتراديفنس ٣١٩ جنيها

١٠- نان ١ و٢ ٣٣٠ جنيها

١١-نكتاليا ١ و٢ ٢٤٠ جنيها

١٢- بيبيلاك ١ و٢. ٣٠٠ جنيها

١٣- بيدياميل ١و ٢ ٣٢٩

١٤- اس ٢٦ بروميل جولد ٢ ٣٦٠ جنيها

١٥-بدياشور كومبليت ٤٧٣ جنيها

١٦- نان كومفورت ٣٤٥ جنيها

١٧- ابتاميل براميم ٢ ٣٧٠ جنيها

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