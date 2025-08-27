الخميس 28 أغسطس 2025
محافظ الإسماعيلية يدعو المواطنين للمشاركة في جولة إعادة انتخابات الشيوخ (صور)

مقر غرفة عمليات الشبكة الوطنية، فيتو

دعا اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فى أول أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المواطنين إلى المشاركة على  التصويت خلال الفترة المسائية والتي تمتد حتى الساعة التاسعة مساءً. 
 

وأكد المحافظ ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.
 

متابعة استئناف عملية التصويت عقب انتهاء فترة الراحة 

وتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ خلال الفترة المسائية عقب فترة الاستراحة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

مقر غرفة عمليات الشبكة الوطنية، فيتو

فتح كافة اللجان عقب انتهاء فترة الراحة 

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، عقب فترة الاستراحة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم موعد غلق الصناديق لليوم الأول، على أن يعاد فتحها غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا. 

مقر غرفة عمليات الشبكة الوطنية، فيتو

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية. 

 

وأكد أكرم على تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أيَّة معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٢٧ و٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن الجدير ذكره، أن دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية تضم ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركزا انتخابيا، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركزا، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبو صوير ١٩ مركزا، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركزا، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركزا، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركزا، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكزا، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركزا.

