الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد النور بأجا بعد تطويره (صور)

افتتاح مسجد بالدقهلية،
افتتاح مسجد بالدقهلية، فيتو

شهدت قرية ميت أبو الحارث، مركز أجا بمحافظة الدقهلية، افتتاح مسجد النور بعد أعمال الصيانة والتطوير الأخيرة، وذلك في احتفالية دعوية وشعبية متميزة.

افتتاح مسجد النور بعد أعمال صيانة وتطوير 

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى وصيانتها، والحرص على إظهارها بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانتها وقدسيتها.

وألقى الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، كلمة الافتتاح، حيث أكد خلالها على أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة الاهتمام بالمساجد وصيانتها لتكون منارات للعلم والعبادة ونشر صحيح الدين.

"سماحة الإسلام” خطبة الجمعة بمسجد النور في أجا

شارك في الافتتاح الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة بالمديرية، الذي أدى خطبة الجمعة من على منبر مسجد النور، تحت عنوان: “سماحة الإسلام”، حيث بيّن أن الإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف، جاء لترسيخ قيم التعايش والتراحم بين البشر جميعًا، وأن السماحة مظهر أصيل في الشريعة الإسلامية، تتجلى في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة.

رسالة المسجد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح

 وأكد أن رسالة المسجد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح، بعيدًا عن الغلو والتشدد، انسجامًا مع المنهج الوسطي الذي تدعو إليه وزارة الأوقاف

حضور جماهيري واسع من أهالي القرية

وشهدت الخطبة حضورًا جماهيريًا واسعًا  تصدره محمد الدسوقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا، وأهالي القرية الذين امتلأت بهم أروقة المسجد، وقد عبروا عن سعادتهم البالغة بعودة المسجد إلى رونقه ومكانته، شاكرين وزارة الأوقاف وقياداتها على ما يولونه من عناية ورعاية ببيوت الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الحضارى اللائق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المظهر الحضاري الدكتور اسامة الازهري أوقاف الدقهلية المنهج الوسطي صحيح الدين سماحة الاسلام لدكتور أسامة الأزهري مديرية اوقاف الدقهلية وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

اتحاد مستثمري المشروعات: خفض الفائدة استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين

مصدر بمحافظة القاهرة: العقار المنهار بشارع المعز خال من السكان

الصحة تدشن خدمة زراعة الأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في معسكر سبتمبر

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads