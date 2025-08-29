أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد النور بأجا بعد تطويره (صور)

شهدت قرية ميت أبو الحارث، مركز أجا بمحافظة الدقهلية، افتتاح مسجد النور بعد أعمال الصيانة والتطوير الأخيرة، وذلك في احتفالية دعوية وشعبية متميزة.

افتتاح مسجد النور بعد أعمال صيانة وتطوير

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى وصيانتها، والحرص على إظهارها بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانتها وقدسيتها.

وألقى الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، كلمة الافتتاح، حيث أكد خلالها على أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة الاهتمام بالمساجد وصيانتها لتكون منارات للعلم والعبادة ونشر صحيح الدين.

"سماحة الإسلام” خطبة الجمعة بمسجد النور في أجا

شارك في الافتتاح الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة بالمديرية، الذي أدى خطبة الجمعة من على منبر مسجد النور، تحت عنوان: “سماحة الإسلام”، حيث بيّن أن الإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف، جاء لترسيخ قيم التعايش والتراحم بين البشر جميعًا، وأن السماحة مظهر أصيل في الشريعة الإسلامية، تتجلى في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة.

رسالة المسجد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح

وأكد أن رسالة المسجد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح، بعيدًا عن الغلو والتشدد، انسجامًا مع المنهج الوسطي الذي تدعو إليه وزارة الأوقاف

حضور جماهيري واسع من أهالي القرية

وشهدت الخطبة حضورًا جماهيريًا واسعًا تصدره محمد الدسوقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا، وأهالي القرية الذين امتلأت بهم أروقة المسجد، وقد عبروا عن سعادتهم البالغة بعودة المسجد إلى رونقه ومكانته، شاكرين وزارة الأوقاف وقياداتها على ما يولونه من عناية ورعاية ببيوت الله.

