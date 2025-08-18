بسبب ضعف معدلات التردد، وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد وحدة طب أسرة دروة بأجا

قام الدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بالدقهلية بزيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بقرية دروة التابعة لإدارة أجا الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بناءً على تكليفات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

جولة لوكيل الطب الوقائي بوحدة دورة بأجا

وخلال المرور تبيّن توافر القوَى البشرية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة، حيث تم تفقد قسم الاستقبال والصيدلية والاطمئنان على توافر الأدوية الأساسية.

كما تم المرور على عيادة الأسنان التي تعمل بكفاءة كاملة مع توافر كرسي أسنان مجهز وبنج الأسنان اللازم للحالات.

تفعيل المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وفي المعمل، لوحظ توافر جهاز كيمياء دم وميكروسكوب لإجراء الفحوصات المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وقياس السكر التراكمي.

وأشار الدكتور الطنبولي إلى أن المرور كشف عن وجود ضعف في معدلات التردد على الوحدة، نظرًا لبعدها الجغرافي عن مستشفى أجا المركزي، حيث أوصى بضرورة تنظيم قوافل طبية محدودة لتقديم الخدمات الصحية بشكل دوري لأهالي المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعليمات وكيل وزارة الصحة بضرورة إحكام الرقابة الميدانية على وحدات الرعاية الأولية، وضمان توفير الخدمة الطبية اللائقة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

