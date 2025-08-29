الجمعة 29 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بالقاهرة

صلاة الجمعة، فيتو
صلاة الجمعة، فيتو

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة.

وحدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 م، الموافق 6 ربيع الأول 1447 هـ، بعنوان: "سماحة الإسلام".  

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بصور ومظاهر سماحة الإسلام ووجوب نشر ذلك بشكل عمليّ

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بصور ومظاهر سماحة الإسلام، ووجوب نشر ذلك بشكل عمليّ.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

الأوقاف تنظّم قوافل توعوية لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات بجميع محافظات الجمهورية

وفي سياق متصل نظّمت وزارة الأوقاف قوافل وندوات توعوية موسعة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات، استهدفت مواجهة ظاهرة الغُرم وتجفيف منابعها، ودعم الغارمين والغارمات، وذلك في إطار الدور الدعوي والمجتمعي للوزارة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

وتناولت الندوات التي عُقدت بالمساجد الكبرى تعريف الغُرم وأسبابه ومراحله، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية، مع التوعية بالجوانب القانونية المتعلقة بإيصالات الأمانة وخطورتها، فضلًا عن التأكيد على ضرورة الترشيد المالي وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى الوقوع في الديون.

كما خصصت الوزارة قوافل دعوية للنساء تضمنت حوارات تفاعلية حول أبرز أسباب الغُرم وسبل مواجهته، وتقديم حلول عملية للوقاية منه، ودعم الغارمات بما يعزز قيم التكافل والتراحم المجتمعي، مع إبراز دور الأسرة في حماية أبنائها من هذه المخاطر، والتأكيد على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في معالجتها.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الأوقاف الشاملة التي تستهدف الجمع بين العمل الدعوي والتوعوي وخدمة قضايا المجتمع، امتدادًا لتوجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان، والحفاظ على كيان الأسرة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ دعائم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الغارمين والغارمات العدالة الاجتماعية المجتمع المدنى

