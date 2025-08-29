سهرة مع.. أحمد شفيق كامل

كنت مفعمة بالحماس.. بداخلي إصرار على النجاح.. في عقلي وعي وفي قلبي حب لهواية المذيعة.. نعم هي هواية.. كنت طوال سنوات طويلة مضت أتعامل معها بهذا المنطق وسأظل، وحاربت كثيرا كل من أو مَنْ حاول أن يجعلني في مربع المذيع الموظف كل همه ملئ فراغ الهواء وفقط.



لذلك كنت دائمًا أبحث عن الكبار، وكان هو واحدًا منهم، إنه شاعر أنت عمري الرائع الراحل أحمد شفيق كامل.



عندما فكرت في لقائه والتسجيل معه بحثت عن رقم هاتفه فأعطاني أحد الأصدقاء رقم منزله مكثت لأيام أتصل وأعاود الاتصال، ولا أجد سوى ما كان منتشرًا وقتها والمعروف بالأنسر ماشين، أترك رسالة، حتى ظننت وقتها أن هذا الشيء قد مل مني وكدت أسمعه وهو يقول يا ستي الأستاذ مش موجود وأنا زهقت من كثرة الرد عليك ولكنني واصلت دون ملل..



وفي واحدة من هذه المحاولات أتاني صوت الشاعر الرائع أحمد شفيق كامل هادئًا، وبعد أن عرفته بنفسي ورحب بي أعتذر في ود جميل عن عدم الرد لأنه كان يقضى بضعة أيام في مدينته المفضلة الإسكندرية الجميلة.



تحدثنا بعض الوقت وعرضت عليه أن يكون ضيفًا على برنامجي “سهرة مع”.. رحب وذهبت إليه في الموعد الذي حدده تماما وكان اللقاء في منزله، وعندما دخلته شعرت وكأن عقارب الساعة عادت بي إلى سنوات من الجمال وددت لو عشتها.. الهدوء يملأ المكان بعطر من الرقي.. الأثاث يأخذك إلى عالم من الخيال تمسك بريشة وألوان لتنسج من خيالك لوحة فنية لكبار المطربين والملحنين والسياسيين والمثقفين وهم جلوس على هذا الأثاث عالي الذوق رغم بساطته.



أفقت من هذه الجولة المتخيلة على خمس صور لشخصيات يجمعهم الاختلاف والخلاف، يتجاورون في خمسة براويز على إحدى حوائط الصالون أذكر منهم.. جمال عبد الناصر.. محمد عبد الوهاب.. الشيخ الشعراوي.. لفت نظري الأمر لدرجة أنني لم أحتمل الصبر حتى نبدأ التسجيل، وأسأله عن ذلك الحائط الذي جمع الأضاد، فسألته عن السبب فكانت إجابته ابتسامة رقيقة تغلف ترحمه على خمستهم

أيضًا..

لفت نظري أكثر علاقته بالسيدة حرمه التي كانت رقيقة الصوت هادئة، شيك ليس في هندامها فقط ولكن في تعاملها أيضا، ووجدته كلما أراد استدعائها ناداها بفلانة هانم ووجدتها هي الأخرى تجيبه بأحمد بيه..

رأيت أجمل ما في علاقتهما أنها وقفت عند جمال زمانهم وروعة وهوادة أيامه، لم يصبها تلوث الزحام والتزاحم في قيم دخيلة وأفكار مشوهة لعقول أصابها التشويش، وقلوب ابتليت بفقر المشاعر،

تحدثنا كثيرًا في كل مراحل مشواره كنت أطيل في الحدث وأكثر من الأسئلة لا لزمن تسجيل أطول ولكن لدروس في الحياة أعمق..

خرجت من بيت أحمد شفيق كامل وعقلي معطر بتجربة إنسانية وفنية معطاءه، رغم سنوات اعتزال وعزله.. وأذيعت السهرة ولاقت استحسانًا وأحدثت صدى، ولكن كالعادة فقد الشريط وضاع التسجيل الذي أبحث عنه منذ سنوات وحتى الآن.

