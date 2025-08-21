الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

اقتراح حافظ مش فاهم

أنصح كل من له حق التصويت في انتخابات مجلس النواب القادمة تحري الدقة وتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند اختيار من يمثله في البرلمان القادم.. لماذا أقول ذلك؟ لأنني فوجئت بإحدى النائبات الفضليات تقول لا فُض فوها إنه علينا تعديل مواعيد العمل لتصبح من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.. 

بعد أن قرأت هذا الكلام لا أدري لماذا أخذت أردد رائعة بليغ حمدي في مسرحية ريا وسكينة “كنت تايها عنا فين عنا فين، جايبه حسنك ده منين ده منين، بخروها لتحسدوها بخروهااااا”.. أقصد الفكرة طبعًا.

وفسرت سيادة النائبة مقترحها هذا بكلام كبير واستخدام جمل الحقيقة رنانة، تحمل في مكنونها جرسًا موسيقيًا من قبيل إن تعديل مواعيد العمل يندرج تحت رؤية إصلاحية شاملة، تهدف إلى رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.. وتقليل الازدحام المروري.. إصلاحية دي والا مش إصلاحية يا متعلمين يا بتوع المدارس؟! إصلاحية طبعًا.

كلام جميل، كلام مش معقول أقدر أقول حاجااااات كثير عنه، منها أنني كامرأة عاملة وغيري كثيرين إذا ما تم قبول هذا المقترح لا قدر الله فإنه عليّ الاستيقاظ في الثانية صباحًا لإعداد غذاء اليوم التالي، وسندوتشات المدرسة وفطار اللافندي بتاعي قبل ما أقوم بإيقاظ أولادي في الثالثة والنصف صباحًا، ثم النزول في عز الضلمة ونروح المدرسة ونصلي الفجر في المترو، كل في العربة المخصصة له، هذا من ناحية الجانب الأسري الذي اشارت إليه سيادة النائبة والذي تتحمل المرأة كل تبعاته.

ومن ناحية أن هذا المقترح سيقلل الإزدحام المروري فالحقيقة لا أعرف كيف وعلى أي أساس سيحدث ذلك، وجميع العاملين في الدولة سيذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها في نفس ذات الوقت مثل كل يوم.

أما جانب رفع كفاء القدرة الإنتاجية فسوف أستعين بما قاله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن هذا المقترح غير واقعي ويضر بالصحة العامة للعمال بدلا من تحسين إنتاجهم، كل هذا بالإضافة إلى أن تعديل مواعيد العمل يحتاج إلى تعديل تشريعي ومجلس النواب قد انتهت فصوله التشريعية، ونحن مقبلون على انتخابات جديدة فمن سيقوم بهذا التعديل؟! وفوق كل هذا كل من له أمر يريد قضائه في المصالح الحكومية متى سيذهب؟!

كنت أتمنى على سيادة النائبة أن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا النشر، أو تتقدم بطلب إحاطة عن قانون الإدارة المحلية الذي لم يصدر حتى الآن، وتتساءل لماذا رفض في الجلسة العامة منذ سنوات؟ 

أو تتبنى وجهة نظر المستأجرين في قانون الإيجار القديم، أو تستجوب السيد وزير الصحة عن حال المستشفيات الحكومية أو وزير التعليم عن تقليل كثافة الفصول في المدارس الحكومية، وكيفية رفع كفاءة هذه المدارس والقضاء على غش السماعات في امتحانات الثانوية وغيرها كثير، خاصة ونحن بصدد مقترح حكومي بدعوة الطلاب اليابانيين للقدوم إلى مصر والدراسة فيها على غرار سفر الطلاب المصريين للدراسة في اليابان.

نظرية العمدة صلاح

زفة بلدي

نعم، من حق أي إنسان التفكير خارج الصندوق شرط قابلية التطبيق، ودراسة الواقع دراسة علمية، نعم.. من حقه تقديم اقتراحات شرط أن يكون فاهم مش حافظ، أقصد الاقتراح طبعًا.. واوعى حد يفهمني غلط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب تعديل مواعيد العمل التصويت في انتخابات مجلس النواب اختيار نواب مجلس النواب البرلمان القادم فيتو بوابة فيتو الإعلامية فاطمة عمر

مواد متعلقة

نقطة ومن أول السطر

السيد فاء

وصلنا لفين؟!

شكر الله سعيكم

إسمع كلام الحكومة

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads