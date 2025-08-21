اقتراح حافظ مش فاهم

أنصح كل من له حق التصويت في انتخابات مجلس النواب القادمة تحري الدقة وتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند اختيار من يمثله في البرلمان القادم.. لماذا أقول ذلك؟ لأنني فوجئت بإحدى النائبات الفضليات تقول لا فُض فوها إنه علينا تعديل مواعيد العمل لتصبح من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا..

بعد أن قرأت هذا الكلام لا أدري لماذا أخذت أردد رائعة بليغ حمدي في مسرحية ريا وسكينة “كنت تايها عنا فين عنا فين، جايبه حسنك ده منين ده منين، بخروها لتحسدوها بخروهااااا”.. أقصد الفكرة طبعًا.

وفسرت سيادة النائبة مقترحها هذا بكلام كبير واستخدام جمل الحقيقة رنانة، تحمل في مكنونها جرسًا موسيقيًا من قبيل إن تعديل مواعيد العمل يندرج تحت رؤية إصلاحية شاملة، تهدف إلى رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.. وتقليل الازدحام المروري.. إصلاحية دي والا مش إصلاحية يا متعلمين يا بتوع المدارس؟! إصلاحية طبعًا.

كلام جميل، كلام مش معقول أقدر أقول حاجااااات كثير عنه، منها أنني كامرأة عاملة وغيري كثيرين إذا ما تم قبول هذا المقترح لا قدر الله فإنه عليّ الاستيقاظ في الثانية صباحًا لإعداد غذاء اليوم التالي، وسندوتشات المدرسة وفطار اللافندي بتاعي قبل ما أقوم بإيقاظ أولادي في الثالثة والنصف صباحًا، ثم النزول في عز الضلمة ونروح المدرسة ونصلي الفجر في المترو، كل في العربة المخصصة له، هذا من ناحية الجانب الأسري الذي اشارت إليه سيادة النائبة والذي تتحمل المرأة كل تبعاته.

ومن ناحية أن هذا المقترح سيقلل الإزدحام المروري فالحقيقة لا أعرف كيف وعلى أي أساس سيحدث ذلك، وجميع العاملين في الدولة سيذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها في نفس ذات الوقت مثل كل يوم.

أما جانب رفع كفاء القدرة الإنتاجية فسوف أستعين بما قاله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن هذا المقترح غير واقعي ويضر بالصحة العامة للعمال بدلا من تحسين إنتاجهم، كل هذا بالإضافة إلى أن تعديل مواعيد العمل يحتاج إلى تعديل تشريعي ومجلس النواب قد انتهت فصوله التشريعية، ونحن مقبلون على انتخابات جديدة فمن سيقوم بهذا التعديل؟! وفوق كل هذا كل من له أمر يريد قضائه في المصالح الحكومية متى سيذهب؟!

كنت أتمنى على سيادة النائبة أن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا النشر، أو تتقدم بطلب إحاطة عن قانون الإدارة المحلية الذي لم يصدر حتى الآن، وتتساءل لماذا رفض في الجلسة العامة منذ سنوات؟

أو تتبنى وجهة نظر المستأجرين في قانون الإيجار القديم، أو تستجوب السيد وزير الصحة عن حال المستشفيات الحكومية أو وزير التعليم عن تقليل كثافة الفصول في المدارس الحكومية، وكيفية رفع كفاءة هذه المدارس والقضاء على غش السماعات في امتحانات الثانوية وغيرها كثير، خاصة ونحن بصدد مقترح حكومي بدعوة الطلاب اليابانيين للقدوم إلى مصر والدراسة فيها على غرار سفر الطلاب المصريين للدراسة في اليابان.

نعم، من حق أي إنسان التفكير خارج الصندوق شرط قابلية التطبيق، ودراسة الواقع دراسة علمية، نعم.. من حقه تقديم اقتراحات شرط أن يكون فاهم مش حافظ، أقصد الاقتراح طبعًا.. واوعى حد يفهمني غلط.

