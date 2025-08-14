نظرية العمدة صلاح

لأنني كائن شتوي فالصيف يمثل بالنسبة لي ثقلًا وعبئًا، وبعد أن أنتهي من مهامي اليومية لا أجد وسيلة لقتل ملل الصيف إلا جولة شبه يومية بين المواقع الإخبارية، وما تقع عليه عيناي من فيديوهات ثير اهتمامي وفضولي..

ومؤخرًا شاهدت لقاءً قديمًا أراه هامًا للفنان الراحل صلاح السعدني، أعلن فيه عن نظريته التي أسماها نظرية الشبهية.. كررت المشاهدة لأستوعب ما قاله في نظريته تلك، فوجدتها صحيحة مئة بالمئة، بل وواقعية جدًا ومناسبة لأيامنا رغم أنها قيلت منذ سنوات ليست بالقليلة.

مفاد نظرية الشبهية وبحسب تعبير العمدة أننا لدينا كل شيء كما بالخارج ولكن ليس هو وإنما شبيهه، وأعطى أمثلة على ذلك مثلا لدينا كرة قدم وملاعب ولاعبين ومباريات وحكم بصفارة، ولكنها شبه ما يوجد بالخارج وليست كما يوجد به، وربما لو عاش السعدني أيامنا هذه لقال أكثر وتعجب أكثر وأكثر لما يحدث في ملعب الساحرة المستديرة من عبث هو عجب العجاب..

أهمها من وجهة نظري كل هذه الملايين من الدولارات التي تدفع أثمانًا للاعبين بيعًا وشراءً وعلى الورق قصة أخرى.

سرحت مع هذه النظرية ووجدت أننا لو مددنا الخط على استقامته سنجد أننا في مناحٍ كثيرة وبتطبيق نظرية الشبهية هذه سنجد أمورًا مدهشة ومؤسفة أيضًا.. فمثلًا لدينا انتخابات مجالس نيابية كما بالخارج ولكنها شبيهة، بها فلا يوجد هناك طبل وزمر ورقص وتطبيل أمام اللجان، بل ولدينا مجالس نيابة كما لديهم ولكنها تتناسى بعض أدوارها في كثير من الأحيان كدورها الرقابي مثلًا.

لدينا تعليم كما عندهم ولكن ليس هو بل شبيهًا له مشاهدة عبثية وتفاصيله متغيرة تأتينا بجديد كل يوم أكثر من سابقه، وربما يعتبر البعض ذلك تميزًا وابتكارًا فالرتابة والسير على استراتيجية وخطة -كل مسؤول خطوة وليس بداية- كما عندهم يعد من قبيل الملل.. فكرة برضو.

لدينا إعلام ولكنه وفقًا لنظرية الشبهية هل لديه من المصداقية والمهنية والشفافية مثل ما لديهم أم يزيد أو ينقص؟! وما دوره في بناء الوعي الحقيقي؟! بأي نسبة يتحدث بلسان الناس الملاك الحقيقيين للإعلام ولو حتى بالمتابعة؟!

هل يعرض كل وجهات النظر مما يجعله موضوعيًا أم يتبنى واحدة؟! هل لنا أن نحلم كما يوجد لديهم بوجوه جديدة وعقول مختلفة ومساحات أكبر من الثقافة والوعي؟!

لدينا شباب واع في معظمه كما لديهم بالخارج ولكن وكما قال الدكتور أحمد زويل نحن نقف في وجه الناجح حتى يفشل أما هم فيأخذوا بيد الفاشل حتى ينجح بل ويتفوق.

لدينا وسائل للتواصل الاجتماعي كما لديهم ولكننا لم نستخدمها مثلهم، فباتت منصة لكشف عورات حياتنا وفضح تفاصيلنا وتلقيح الكلام والتهم وإرسال الرسائل والسب والقذف بداع وبدون.. نجلس عليها ونفتح لايف لنقول هبلًا أو تفاهة أوعبثًا بألفاظ بذيئة خارجة عن كل عرف وقيمة ومبدأ بحثًا عن تلك الآفة المسماه بالترند..

للدرجة التي يتنكر فيها الرجال في أزياء النساء ليقدموا محتوى خارج بذيء من أجل نسبة مشاهدة أعلى وأموال أكثر، وللدرجة التي يخرج علينا أنصاف الموهوبين مدعي النجومية لينصبوا أنفسهم أسيادًا لنا وهي جريمة لا يمحوها ألف اعتذار وأظنها تستوجب المحاكمة وليس فقط تحقيقًا نقابيًا أيًا كانت نتيجته.

لدينا ولدينا كما لديهم ولكن ليس مثله ولكن شبهه وفقًا لنظرية العمدة صلاح.

