بيراميدز يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الأهلي بالدوري

يستعد نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويختتم بيراميدز اليوم الجمعة، تدريباته خلال معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ودخل بيراميدز في معسكر مغلق مساء أمس الخميس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، المقام عليه اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، بناء على طلب كرونسلاف يورتشيتش.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

