أغلى 10 سيارات انخفضت أسعارها في مصر

أسعار السيارات، شهدت السوق المحلية تراجعا كبيرا في أسعار السيارات خلال الأشهر الماضية، بعد توجيهات الدولة المصرية بفتح أبواب الاستيراد وتيسير عملية دخول الشاحنات منّ للمواني، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار، والأهم دعم الحكومة التصنيع المحلي وتجميع طرازات مختلفة من السيارات داخل المصانع المصرية وساهم ذلك في تراجع الأسعار، بعد انخفاض بعض السيارات الصينية التي كسرت حاجز المليون.

ونرصد في التقرير التالي أهمية قرارات الحكومة المصرية في دعم صناعة السيارات داخل المصانع المصري، وانعكس ذلك القرار على أسعار السيارات بالتراجع، حيث بلغت قيمة تراجع بعض السيارات نحو 225 ألف جنيه وهذا لم يحدث من قبل، ونوضح أسعار السيارات الصينية التي تراجعت أسعارها لتلائم المستهلك المحلي وهي:-

1 - سيارات شيري تيجو 8 برو موديل 2026



تراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 8 بقيمة مالية تصل نحو 225 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويصل سعر الفئة الأولى: مليون و375 ألف جنيه بدلًا من مليون و600 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية مليون و475 ألف بدلًا من مليون و700 ألف جنيه

2-أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2025



وتراجعت أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2025 في السوق المحلية بقيمة مالية تصل نحو 151 ألفا خلال شهر أغسطس ما تسبب في هبوط أسعار السيارة بشكل ملحوظ ونرصد الأسعار في السطور التالية :-

وتبدأ أسعارها من مليون 599 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE

للفئة REDLINE، يصل سعرها مليون 749 ألف جنيه

أما الفئة NIGHT مليون 849 ألف جنيه

ومليون 999 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND

و2 مليون 99 ألف جنيه لفئة BLACK DIAMONO

ومليونين 199 ألف جنيه للفئة N LINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي (AWD).

3-أسعار سيارات جيتور X70 Plus المجمعة محليًا موديل 2025

تراجعت أسعار سيارات جيتور في السوق المصرية بقيمة مالية تصل نحو 224 ألفا خلال شهر أغسطس مما تسبب في إشعال التنافس بين الماركات الصينية ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات جيتور وهي:-

يصل سعر 1,130,000 بدلا من 1.434.00 جنيه

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه.

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه.

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه.

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه.

4- أسعار سيارات لينك آند كو 06

تراجعت أسعار سيارات لينك آند كو في السوق المصرية بقيمة مالية تصل نحو 149 ألف جنيه خلال شهر أغسطس ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارة بعد التخفيضات

الفئة الأولى: مليون و250 ألف جنيه بدلًا من مليون و389 ألف جنيه

الفئة الثانية مليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و499 ألف جنيه

الفئة الثالثة مليون و450 ألف جنيه بدلًا من مليون و599 ألف جنيه

5-أسعار سيارات جيلي ستار راي

تراجعت أسعار سيارات جيلي ستار راي بقيمة 100 ألف جنيه في مصر.

يصل سعر الفئة GL مليون و499 ألف جنيه بدلا من مليون و599 ألف

يصل سعر الفئه KG مليون و599 ألف بدلا من مليون و699 ألف

يصل سعر الفئة GF مليون و699 ألف بدلا من مليون و799 ألف

يصل سعر الفئة GF+ مليون و769 ألف بدلا من مليون و879 ألف

6-أسعار سيارات إم جي 7 موديل 2026

تراجعت أسعار سيارات ام جي بتخفيضات سعرية تصل إلى 75 ألف جن

يصل سعر الفئة الأولى مليون و590 ألف جنيه

ويصل سعر الفئة الثانية بنحو مليون و690 ألف جنيه.

7- أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2026

تراجعت أسعار سيارات شيفروليه بقيمة 20 ألف جنيه في السوق المصرية



يصل سعر الفئة الأولى نحو 744.9 ألف جنيه بدلا من 764.9 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 769.9 ألف بدلا من 789.9 ألف جنيه

8-أسعار سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2026

تراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 7 بقيمة 140 ألف جنيه لمختلف الفئات.

الفئة الأولى: مليون 130 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه

الفئة الثانية: مليون و130 ألف بدلًا من مليون و370 ألف جنيه

9-أسعار بيجو 408 موديل 2026 في مصر

الفئة الاولي Allure نحو 1.950.000 مليون جنيه مصري بدلا من 2.100.000 مليون جنيه مصري، ليصل حجم التراجع 150.000 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة GT نحو 2.300.000 مليون جنيه مصري بدلا من 2.450.000 مليون جنيه مصري ليصل حجم التراجع 150.000 ألف جنيه.

10-أسعار سيارات هافال جوليون برو



تراجعت أسعار سيارات هافال جوليون برو 2025 بقيمة 50 ألف جنيه خلال يوليو الماضي

يصل سعر الفئة الوحيدة مليون و340 ألف جنيه، بدلًا من مليون و390 ألف جنيه

