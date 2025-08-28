بعد تعيينه رئيسًا للقطاع الديني بالأوقاف، من هو الدكتور السيد عبد الباري؟

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان، بتسيير أعمال وظيفة رئيس قطاع الشئون الدينية، بديوان عام وزارة الأوقاف.

تكليف الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان رئيسًا لقطاع الشئون الدينية بالأوقاف

يشار إلى أن الدكتور السيد عبد الباري حصل على درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين والدعوة، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠١٠، وتولى عددًا من المناصب القيادية بالوزارة، كما عمل إمامًا وخطيبًا بالمساجد الكبرى بالقاهرة، وكبير وعاظ بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ومحاضرًا بأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وخطيبًا لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

السيرة الذاتية لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

كما تولى عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها: مدير إدارة إفريقيا وآسيا بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية (٢٠١٠) بالوزارة، ثم مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية الإسلامية (٢٠١٠-٢٠١٢، ٢٠١٤-٢٠١٧)، ثم مدير عام إدارة الإرشاد الديني (٢٠١٧)، ووكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة (٢٠١٧-٢٠١٩).

وعلى المستوى الدعوي، شارك في الدورات التدريبية للأئمة والقيادات الدعوية داخل مصر وخارجها، كما مثل وزارة الأوقاف في عدد من المؤتمرات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وكازاخستان، وإيطاليا وغيرها.

وقد حصل على عدة تكريمات، من أبرزها: جائزة الإمام المثالي بوزارة الأوقاف (٢٠٠٨)، وتكريم من جامعة بنها (٢٠١١)، وتكريم من القوات المسلحة المصرية، وشهادة برنامج تعزيز القدرات القيادية بهيئة الرقابة الإدارية (٢٠١٦).

