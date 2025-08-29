الإصابات تضرب الأهلي قبل صدام بيراميدز.. بن رمضان مهدد بالغياب.. العش أحدث الأزمات.. وانقسام حول موقف إمام عاشور

ضربت الإصابات صفوف النادي الأهلي قبل صدام بيراميدز المرتقب غدا السبت فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم قبل المباراة، وهو يعاني من إصابات بالجملة وفقًا لما تستعرضه السطور التالية..

البداية مع تأكد غياب 4 عناصر مهمة بسبب الإصابة وهم: ياسر إبراهيم الذي يعاني من الإصابة بمزق فى العضلة العانية بالفخذ الأيسر وياسين مرعي الذي يعاني من شد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية ومحمد شكري الذى يعاني من الإصابة بشد أيضا من الدرجة الثانية فى العضلة الأمامية.

كما تأكد غياب مروان عطية الذى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق الرياضى.

وانضم إلى قائمة المصابين أيضا محمد على بن رمضان، حيث يخضع لاعب الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم، لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه فى التدريبات الجماعية بعد غيابه أمس بسبب شكواه من الإصابة بآلام فى العضلة الخلفية.

كما يعاني مصطفى العش من إصابة عضلية سيخضع على إثرها أيضا لفحص طبي بعد شكواه منها خلال الساعات الماضية بشكل يهدد تواجده فى قائمة المباراة.

فى الوقت الذى ضربت فيه الانقسامات الجهاز الفني بشأن موقف إمام عاشور العائد من الإصابة بكسر فى الترقوة، حيث يرغب اللاعب التواجد فى القائمة بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، ويرى بعض أعضاء الجهاز الفني جاهزية اللاعب للتواجد على الأقل فى قائمة الفريق فى حين يرى الجهاز الطبي ضرورة التمهل وتأجيل عودة اللاعب فى ظل قوتها.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا السبت فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

