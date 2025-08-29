الجمعة 29 أغسطس 2025
منتخب مصر للناشئين يواجه عمان اليوم في افتتاح كأس الخليج

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، نظيره العماني في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس 2025 إلى 9 سبتمبر المقبل.

 

موعد مباراة مصر وعمان 

وتقام مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني اليوم الجمعة، وتنطلق صفارتها في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

 

محاضرة فنية للاعبي منتخب تحت 17 عامًا 

حرص الجهاز لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكأس، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين، قبل مواجهة منتخب سلطنة عمان، في إطار مباريات الدور الأول من كأس الخليج.

أحمد الكأس يحاضر لاعبيه، فيتو
أحمد الكأس يحاضر لاعبيه، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

منتخب مصر يفوز على السعودية وديا

وخاض منتخب مصر للناشئين وديتين أمام المنتخب السعودي بالطائف، حيث فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز في الثانية أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب عمان كأس الخليج أحمد الكأس

