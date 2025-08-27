وليد درويش يجتمع بلاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق مران الفريق بمدينة أبها

منتخب الناشئين، حرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بمدينة أبها السعودية، وذلك استعدادًا لكأس الخليج.

وأكد درويش في تصريحاته خلال الاجتماع مع اللاعبين، أن بطولة كأس الخليج تعد استعداد جيد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بالنسخة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يثق في قدرات اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز في بطولة كأس العالم.

ويستعد منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

مجموعة مصر في كأس الخليج

كانت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، قد أوقعت مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: "عمان، العراق والبحرين"، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: "السعودية، قطر، الكويت واليمن".

موعد مباراة مصر الأولى في كأس الخليج للشباب

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب عمان في أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج.

وتقام مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

قرعة كأس الخليج للشباب، فيتو

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.