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صحة ومرأة

فوائد البلح الأحمر، يقوي المناعة ويعزز صحة القلب ويساعد في إنقاص الوزن

فوائد البلح الأحمر
فوائد البلح الأحمر

فوائد البلح الأحمر، البلح الأحمر من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تنتشر فى الأسواق أواخر فصل الصيف، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد البلح الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البلح الأحمر هو أحد الفواكه المغذية التي تتميز بفوائد صحية متعددة تجعلها خيار رائع للإضافة إلى النظام الغذائي، ويزرع البلح الأحمر على نطاق واسع في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعود بفوائد عديدة على الجسم.

القيمة الغذائية الموجودة في البلح الأحمر 

واضاف السيد، يحتوي البلح الأحمر على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة، فهو مصدر جيد لفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويساهم في الحفاظ على صحة البشرة، كما يحتوي على فيتامين A الذي يلعب دورًا هامًا في صحة العينين، وكذلك فيتامين B6 الذي يعزز وظائف الجهاز العصبي ويساهم في إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يساهم في تحسين المزاج، كما أنه غنى بالمعادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، والكالسيوم، وهذه المعادن تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب، حيث يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما يعزز الكالسيوم صحة العظام والأسنان.

فوائد البلح الأحمر 

فوائد البلح الأحمر للصحة 

وتابع، أن من فوائد البلح الأحمر التى تدفعنا لتناوله:-

  • البلح الأحمر يعتبر مصدر ممتاز للطاقة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، فإنه يوفر طاقة سريعة للجسم، لهذا السبب، يفضل العديد من الأشخاص تناوله خاصة بعد يوم طويل من الصيام أو العمل الشاق، ويمكن للأشخاص الرياضيين أن يستفيدوا من تناول البلح الأحمر للحصول على دفعة من الطاقة قبل أو بعد التمرين.
  • البلح الأحمر غني بالألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك.
  • الألياف الموجودة فى البلح الأحمر تلعب دور مهم في تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع، مما يجعل البلح الأحمر خيار ممتاز لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنهم المثالي.
  • يحتوي البلح الأحمر على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، فمضادات الأكسدة تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

وأوضح، أن البلح الأحمر ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو غذاء متكامل يعزز الصحة العامة، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية أو إضافته إلى الأطباق المختلفة للاستفادة من قيمته الغذائية العالية.

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